Илон Маск отреагировал на публикацию в Twitter о протестах в Белоруссии

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Фото: AP Photo/Susan Walsh
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии, предложив свою помощь, сообщает РИА Новости.
Один из пользователей соцсети опубликовал сообщение с призывом распространить информацию о протестах в республике и их жестоком подавлении со стороны полиции. Он отметил на своем твите аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса.
"Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?" – ответил Маск. Многие комментаторы предложили ему привлечь внимание к протестам в Белоруссии, использовать спутники Satrlink для поддержания устойчивой работы интернета в стране, а также оказать финансовую поддержку.
После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа задержали свыше тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
Несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб. Сообщается, что он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Как ранее заявлял Александр Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа. По словам президента, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.
В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными
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