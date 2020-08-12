В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой

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Фото: ТАСС/Lino Mirgeler/DPA
Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями вводится в Белоруссии с 12 августа, сообщает RT.
"В связи с этим просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", – говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии начались после выборов президента. Они состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%.
КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на нее. Согласно информации ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в Белоруссии нужна сакральная жертва. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.
В МВД республики уточнили, что в ходе столкновений в ночь на понедельник пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее стало известно об одном погибшем. После первой ночи беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны порядка трех тысяч человек.
12 августа сообщается, что ситуация в Минске вернулась под контроль властей. Представители милиции, ОМОНа и внутренних войск покинули места выступлений.
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласны на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были справедливыми. По его словам, отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам.
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