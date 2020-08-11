МИД Белоруссии заявил о наличии доказательств иностранного вмешательства

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Министерство иностранных дел Белоруссии готово предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", – заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В МИД Белоруссии отметили, что готовы к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами.

В Минске и ряде других городов Белоруссии несколько дней продолжаются протесты после объявления результатов президентских выборов. Во вторник, 11 августа, демонстрантов в столице Белоруссии начали задерживать представители внутренних войск страны.

В ночь с 9 на 10 августа были задержаны около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядок СК РБ возбудил уголовные дела, в том числе на тех, кто блокировал автомобилями дороги.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что участниками массовых протестов, произошедших в Минске в день выборов, управляли из-за рубежа. Он заявил, что в республику поступали целенаправленные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

