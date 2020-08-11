МИД Белоруссии заявил о наличии доказательств иностранного вмешательства

11 августа, 20:39
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Министерство иностранных дел Белоруссии готово предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", – заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.
В МИД Белоруссии отметили, что готовы к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами.
В Минске и ряде других городов Белоруссии несколько дней продолжаются протесты после объявления результатов президентских выборов. Во вторник, 11 августа, демонстрантов в столице Белоруссии начали задерживать представители внутренних войск страны.
В ночь с 9 на 10 августа были задержаны около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядок СК РБ возбудил уголовные дела, в том числе на тех, кто блокировал автомобилями дороги.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что участниками массовых протестов, произошедших в Минске в день выборов, управляли из-за рубежа. Он заявил, что в республику поступали целенаправленные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.
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