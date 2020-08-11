СК Белоруссии возбудил дело после блокировки дорог в Минске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело после блокировки дорог в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным СК, жители Минска специально препятствовали движению транспорта во Фрунзенском районе. В итоге оказались полностью перекрыты улица Притыцкого и проспект Пушкина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций".

Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются уже несколько дней. Вечером 10 августа в Минске граждане пытались блокировать улицы и проспекты, чтобы помешать передвижениям силовиков и их технике.

В СК напомнили, что создание препятствий и установка баррикад для блокирования движения запрещены и могут повлечь за собой административную и уголовную ответственности.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.

