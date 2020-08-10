МИД РФ: Москва внимательно следила за развитием событий в Белоруссии

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В МИД РФ заявили, что столица внимательно следила за развитием событий в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

"В Москве с вниманием наблюдали за ходом всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", – заявили в МИД.

В ведомстве выразили уверенность в том, что выбор народа Белоруссии продолжит решение задач, которые стоят перед страной. Также поспособствует укреплению дружбы между нашим братскими странами.

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

По всей Белоруссии прошли массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим местный СК возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков.