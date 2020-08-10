Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за рубежа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что участниками массовых протестов, произошедших в Минске в день выборов, управляли из-за рубежа.

Он отметил, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", – заявил Лукашенко на встрече с Сергеем Лебедевым, председателем Исполнительного комитета СНГ.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим местный СК возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков.

Утром 10 августа были озвучены предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии. Сообщалось, что Лукашенко набрал 80,23% голосов. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская получила 9,9%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

С победой на выборах Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что деятельность белорусского лидера будет направлена на развитие российско-белорусских отношений.