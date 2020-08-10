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Политика

10:46

Зеленский призвал белорусов к толерантности

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белоруссии надо придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. По его словам, нужно обеспечить права народу в полном объеме.

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия", – заявил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина призывает соседей к терпимости, отказу от массовых беспорядков.

"Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", – обращает внимание глава государства. Президент Украины добавляет, что лишь взаимопонимание между всеми сторонами позволит сохранить независимость Белоруссии.

"Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", – пишет Зеленский.

Ранее ЦИК Белоруссии озвучила предварительные итоги выборов президента. Кандидат на пост главы страны Александр Лукашенко набрал 80,23%. Выборы президента проходили 9 августа.

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