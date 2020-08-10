Политолог прокомментировал беспорядки после выборов в Белоруссии

На улицах Минска после окончания президентских выборов и оглашения предварительных результатов прошли столкновения с милицией. Правоохранительные органы Белоруссии применили спецтехнику и шумовые гранаты, против протестующих возбуждены уголовные дела. Рассказываем, что происходило в Белоруссии после выборов и что ждет страну дальше.

После выборов

Акции протеста в Белоруссии начались после завершения голосования на избирательных участках и оглашения их предварительных результатов. На протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы демонстрантов, вступая в стычки с милиционерами.

Первоначально недовольные граждане собрались на площади Победы у стелы "Минск – город-герой". Около полуночи силовикам удалось вытеснить их оттуда в сторону проспекта Машерова, а позже и с самого проспекта. В спецоперации участвовали бойцы ОМОНа и внутренних войск. Правоохранительным органам пришлось применять спецтехнику и шумовые гранаты. Большая часть протестующих разошлась только около 3 часов ночи.

Утром Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что были возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Как отметил глава СК Иван Носкевич, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Все незаконные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы. По официальным данным, было задержано около трех тысяч человек, пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции. В министерстве внутренних дел Белоруссии также опровергли информацию о том, что в ходе массовых беспорядков в Минске погиб человек.



Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Претендовали на должность сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов. По предварительным подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал уже более 80% голосов, на втором месте – Тихановская с 9,9%. Против всех проголосовали 6,02%, остальные кандидаты получили менее 2% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек, явка на выборы составила 84,23%.

Наблюдательная миссия СНГ подтвердила, что выборы прошли в соответствии с законодательством. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан, отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах главы Белоруссии.

В столице Белоруссии и других городах проходят несанкционированные акции протеста

Однако штаб Светланы Тихановской, которая пока занимает второе место по предварительным итогам голосования, не признал результаты выборов и заявил о победе своего кандидата. Сама политик на пресс-конференции заявила, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на подавление протестов. По ее словам, произошедшее в стране в минувшие сутки было недопустимым.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что протестующими в республике управляли из-за границы: спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России. Он также подчеркнул, что "майдана в стране не будет".

Что ждет Белоруссию?

Политолог Олег Неменский рассказал Москве 24 о том, что тактика белорусской оппозиции была направлена на неприятие результата и слом системы через уличные протесты.

"В то же время те протестные акции, которые прошли, удивили своей несогласованностью, непродуманностью, они довольно слабые. Все это наводит на мысль, что власти не составит большого труда подавить протестное движение. Несомненно, Лукашенко будет действовать максимально жестко, репрессивно, он об этом заранее говорил", – пояснил специалист.



Олег Неменский политолог Все решит сегодняшний вечер, потому как заранее было объявлено, что оппозиция сделает основной расчет на вечер понедельника, белорусы собираются делать революцию после работы.

При этом, по его словам, за последние месяцы изменилась атмосфера в обществе, поэтому она "отложит отпечаток на дальнейшую внутреннюю ситуацию". Оппозиция сейчас будет ждать реакции Запада, который пока свою позицию не озвучил, подчеркнул эксперт.

"Может быть, в этой области она сможет достичь определенных успехов, вполне возможно, что мы увидим тренд на ухудшение отношений между Белоруссией и Западом", – считает Неменский.

Кроме того, по мнению политолога, оппозиция будет пытаться оспаривать результаты на международном уровне.

