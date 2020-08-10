В МВД Белоруссии опровергли данные о погибшем в ходе беспорядков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В министерстве внутренних дел Белоруссии опровергли информацию, что в ходе массовых беспорядков в Минске погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибших нет", – заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее в Минске проходили стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники МВД применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.

9 августа в 20:00 официально завершились выборы президента Белоруссии. В понедельник ЦИК Белоруссии озвучила предварительные итоги выборов президента. Кандидат на пост главы страны Александр Лукашенко набрал 80,23%.