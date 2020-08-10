Миссия СНГ не нашла фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии

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Наблюдательная миссия СНГ не выявила на президентских выборах в Белоруссии фактов, ставящих под сомнение их легитимность, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отметил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выборы прошли в соответствии с законодательством. Он подчеркнул, что они были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан.

ЦИК Белоруссии озвучила предварительные итоги выборов президента: кандидат на пост главы страны Александр Лукашенко набрал 80,23%. За него проголосовали 4 миллиона 652 тысячи человек.

По предварительным итогам выборов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. Против всех проголосовали 6,02%, остальные кандидаты получили менее 2%.

Всего в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%.

Выборы в Белоруссии завершились 9 августа в 20:00. Однако некоторые избирательные участки в Минске работали и после закрытия в связи с большим количеством желающих проголосовать. На президентских выборах работали 5 767 участков, 44 из них были организованы в других странах.

В Москве в выборах президента Белоруссии поучаствовали более 3 тысяч человек. Всего в России проголосовали около 5,2 тысячи человек.

На фоне выборов в Минске произошли массовые протесты. Против демонстрантов были применены спецтехника и шумовые гранаты, что подтвердили в МВД Белоруссии. По фактам массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела.