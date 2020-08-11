Политолог рассказал, когда в Белоруссии прекратятся акции протеста

Вечером 10 августа в Белоруссии продолжились массовые акции протеста. Первыми на улицы вышли жители Минска, затем выступления недовольных результатами выборов возобновились в Бресте и Гродно, которые переросли в столкновения с милицией. Протестующие начали строить баррикады и в ходе противостояния с правоохранительными органами один из активистов погиб. Рассказываем, почему в республике продолжаются протесты и ждать ли их окончания.

Продолжение протестов

Фото: AP

Вечером 10 августа в городах Белоруссии недовольные результатами прошедших выборов снова начали собираться на протестные акции. Первыми на улицы вышли жители Минска, затем выступления возобновились в Бресте и Гродно. Вскоре они переросли в столкновения с силовиками, начались задержания.

В столице республики часть центральных станций метро закрыли, движение по некоторым улицам было перекрыто. Сотрудники правоохранительных органов оттесняли протестующих от стелы "Минск – город-герой" на проспект Победителей к одному из торговых центров. Ближе к полуночи основные столкновения развернулись возле станции метро "Пушкинская", в районе Парка Горького и площади Бангалор. В ходе противостояния с силовиками один из протестующих погиб, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.





Ольга Чемоданова пресс-секретарь МВД Белоруссии Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Противостояние с протестующими в Минске продолжалось порядка семи часов, только к трем часам ночи милиции удалось вытеснить их с улиц города. С утра коммунальные службы устраняли последствия беспорядков. В свою очередь, Следственный комитет Белоруссии призвал граждан республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил, что "за противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность".

Сотни людей в Минске вышли на новые акции протеста

В Москве, чтобы поддержать соотечественников, у посольства Белоруссии на Маросейке собралось около 300 человек. Все время возле собравшихся дежурила полиция, которая следила за общественным порядком. После полуночи люди разошлись по домам.

Всего, по данным МВД Белоруссии, за прошедшие сутки в республике было задержано более 2 тысяч человек. Российское посольство устанавливает обстоятельства задержания и местонахождение россиян в Белоруссии, в том числе журналистов.

Тем временем главный соперник действующего президента в прошедших выборах Светлана Тихановская уехала из республики в Литву. В видеообращении, которое она записала, политик пояснила, что покинула республику, чтобы повидаться с детьми. По словам Тихановской, это был ее самостоятельный выбор, на который не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники. До этого КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на политика.



Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Претендовали на должность сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов. По последним данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, на втором месте – Тихановская с 10,09%. Против всех проголосовали 4,6%, остальные кандидаты получили менее 2% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек, явка на выборы составила 84,23%.

Когда закончатся столкновения?

Фото: AP

Директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов рассказал Москве 24, что, скорее всего, выступления несогласных с результатами выборов скоро прекратятся в республике.

"Долго они не продолжатся, все-таки у выступающих отсутствует ядро и организационная сила. А если она и будет обнаружена, то вполне возможно, что силовики достаточно быстро их обезвредят, то есть тем или иным образом будут предотвращать их деятельность", – пояснил эксперт.

По его словам, Белоруссия может вернутся к нормальной жизни в течение недели.

"В течение недели или десяти дней жизнь должна вернуться в обычное русло, если не произойдет каких-то инцидентов, которые переведут ситуацию в вооруженный конфликт. Я думаю, что пока такого поворота событий не предвидится, но провокации тоже возможны", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

