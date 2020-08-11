Тихановская подтвердила выезд из Белоруссии

12:28
Фото: youtube.com/Страна для жизни
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем видеообращении подтвердила отъезд в Литву. Она уточнила, что приняла такое решение сама.
По словам Тихановской, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни супруг не могли повлиять на это.
"Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", – цитирует ее RT. Кандидат на пост главы республики добавила, что дети – самое важное, что есть в жизни.
КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на Тихановскую. Согласно информации ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в республике "нужна сакральная жертва".
Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии проходят после выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,9%.
В МВД республики сообщили, что в ходе столкновений пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее ведомство заявило об одном погибшем. За участие в несанкционированных акциях задержали около 3 тысяч человек, возбуждены уголовные дела.
Как считает президент Белоруссии, митингующими управляли из-за рубежа. Он утверждает, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко добавил, что интернет в республике тоже отключают из-за границы.
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