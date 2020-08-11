В Вильнюсе сообщили, что Тихановская находится в Литве

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала из республики в Литву. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Тихановская в безопасности, она в Литве", – написал Линкявичюс в Twitter.

Накануне КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на Тихановскую. По данным ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в Белоруссии "нужна сакральная жертва".

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

Ранее по всей стране прошли массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим местный СК возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа. Он добавил, что интернет в Белоруссии также отключают из-за границы.

