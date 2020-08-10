КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявил о предотвращении покушения на кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в Белоруссии "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", – заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Как ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, один из сторонников Тихановской попросил организовать охрану предвыборного штаба. Пресс-секретарь кандидата на пост главы государства Анна Красулина данную информацию опровергла.

Выборы президента состоялись в Белоруссии накануне, 9 августа. По данным на понедельник, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. В штабе последней результаты голосования не признали.

В ходе акций протеста в Белоруссии, которые начались вечером 9 августа, задержано около 3 тысяч человек. Как заявил Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа.

