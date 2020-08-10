Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", – сказал собеседник агентства.

Она не согласна с предварительными результатами выборов и требует признать их недействительными. Также Тихановская настаивает на проведении повторного подсчета голосов или еще раз провести голосование в ряде участков.

Ранее Центризбирком опубликовал предварительные результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,08%. Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. Против всех проголосовали 4,6%. Другие кандидаты на пост президента Белоруссии получили меньше 2% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа.

Голосование завершилось 9 августа в 20:00. Однако некоторые избирательные участки в Минске работали и после закрытия в связи с большим количеством желающих проголосовать. На президентских выборах работали 5 767 участков, 44 из них были организованы в других странах.