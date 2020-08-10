Один человек погиб в ходе беспорядков в Минске – МВД

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Один человек погиб в ходе происходящих беспорядков в столице Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Известно, что происшествие случилось 10 августа около 23:00 в ходе противостояния протестующих со спецназом.

"Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", – написала Чемоданова в своем Telegram-канале.

На месте работает оперативно-следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

Накануне по всей стране прошли массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим местный СК возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков.

В Белоруссии возобновились протестные акции

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа. Он добавил, что Интернет в Белоруссии также отключают "из-за границы".