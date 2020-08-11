СК Белоруссии призвал граждан республики не поддаваться на провокации

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Следственный комитет Белоруссии призвал граждан республики не поддаваться на провокации организаторов протестов.

"Задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность", – говорится в обращении СК в телеграм-канале.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии проходят вторую ночь подряд после выборов президента. Они состоялись 9 августа, по предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на нее. Согласно информации ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в Белоруссии "нужна сакральная жертва". Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

В МВД республики уточнили, что в ходе столкновений в ночь на понедельник пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее ведомство сообщило об одном погибшем.

За участие в несанкционированных акциях задержали около 3 тысяч человек, возбуждены уголовные дела. Оказались задержаны в том числе российские журналисты. Стало известно о задержании журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента "Медузы" Максима Солопова, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова, двоих корреспондентов и оператора телеканала "Дождь".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, но им оказывают консульскую помощь. Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов были освобождены.

Как считает президент Белоруссии, митингующими управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко добавил, что интернет в республике тоже отключают из-за границы.