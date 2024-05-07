Генпрокуратура проверит экс-участника группы "Король и Шут" Балунова на экстремизм

Фото: Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/alexandrbalunov

Бывшего басиста музыкальной группы "Король и Шут" Александра Балунова проверят на финансирование ВСУ и экстремизм. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя "Волонтерской роты "Боевого братства" в Екатеринбурге Екатерину Ипатову, которая направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

По ее словам, поведение Балунова в соцсетях является причиной, по которой она направила обращение о проверке в Генпрокуратуру. Как она утверждает, бывший участник группы "Король и Шут" оскорбляет россиян, президента и военных, а также занимается распространением ложной информации.

"Неправильно, что человек, который выступает против России и наших общих ценностей, продолжает зарабатывать в России своими книгами", – добавила Ипатова.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 28 мая журналистку издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации, за которое ей может грозить до 6 лет колонии. В частности, женщина обвиняется в участии в деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

