Суд арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме

Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда (Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов)

Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Ольгу Михайлову по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что ей предъявлены обвинения по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ ("Участие в экстремистском сообществе").

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Михайловой О. О. меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции", – говорится в сообщении.

2 февраля МВД РФ объявило в розыск Ольгу Михайлову. Незадолго до этого ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. Ранее в федеральный розыск объявили адвоката Навального Александра Федулова.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) – Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), Дмитрия Низовцева (признан в РФ иноагентом), Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом) и Анну Бирюкову (признана в РФ иноагентом).

Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.

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