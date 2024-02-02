Адвоката Навального Александра Федулова объявили в розыск по уголовной статье

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МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Александра Федулова. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

При этом в карточке МВД не уточняется, по какой конкретно статье Уголовного кодекса России мужчина был объявлен в розыск.

Ранее Федулов покинул Россию после возбуждения уголовного дела об участии в экстремистском сообществе против защиты политика. Утром 16 октября его заметили в аэропорту Домодедово.

До этого столичный суд арестовал трех адвокатов Навального – Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фигуранты будут находиться под стражей до 13 декабря 2023 года.



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