Адвокат Навального покинул Россию после возбуждения уголовного дела

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Александр Федулов покинул Россию после возбуждения уголовного дела об участии в экстремистском сообществе против защиты политика. Об этом сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Федулов не пришел на запланированное заседание суда. Он также не отвечал на телефонные звонки.

Утром 16 октября его заметили в аэропорту Домодедово. По информации издания, Федулов вылетел в Стамбул.

Ранее столичный суд арестовал трех адвокатов Навального – Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фигуранты будут находиться под стражей до 13 декабря 2023 года.



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