Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу об экстремизме Алексею Навальному, по которому ему назначили 19 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты осужденных – без удовлетворения", – заявил судья.

Как сообщили в суде, время, которое Навальный уже провел в тюрьме, будет засчитано в общий срок.

Заседание суда проходило в закрытом формате из-за письма от МВД, где было сказано, что сторонники Навального хотят устроить акцию протеста во время слушания. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. Сам подсудимый участвовал в заседании по видеосвязи из исправительной колонии (ИК).

Теперь приговор вступил в силу, и в ближайшее время Навального переведут в колонию особого режима.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

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