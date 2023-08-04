Медведев отреагировал на новый приговор Навальному латинской пословицей

Фото: телеграм-канал "Топор 18+"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приговор Алексею Навальному латинской пословицей. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

"Sic fata voluerunt", – написал он.

Фразу можно перевести как "Так угодно судьбе". Также политик сообщил, что Россия, по данным Всемирного банка, остается пятой экономикой по паритету покупательной способности, несмотря на "безумные санкции и объявленную нам гибридную войну".

Московский городской суд 4 августа приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, непосредственном участии в нем и финансировании запрещенной деятельности. Помимо этого, его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

В августе 2021 года Следственный комитет РФ предъявил Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Речь о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) (признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента).

Уголовное дело в отношении Навального по статье о создании экстремистского сообщества было возбуждено СК РФ в сентябре 2021 года. По данным следствия, для обеспечения функционирования и финансирования сообщества, а также привлечения новых участников Навальный учредил восемь некоммерческих организаций.

В январе 2021 года Навального задержали после возвращения в Россию из Германии. Причиной этого стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Тогда его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

В январе 2022 года политика внесли в перечень террористов и экстремистов. В список также попали Любовь Соболь, Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой. Мосгорсуд признал приговор законным.

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