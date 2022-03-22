Навального приговорили к 9 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщает ТАСС.
"Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – огласила приговор судья Маргарита Котова.
Также Навального оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Котова пояснила, что данное наказание было избрано судом с учетом наличия у него других судимостей и неопровержимости материалов гособвинения.
"Суд приходит к выводу, что показания свидетелей стороны обвинения и потерпевших являются последовательными, непротиворечивыми и соответствующими материалам дела", – заявила Котова.
В то же время суд пришел к выводу, что сторона защиты не смогла представить убедительных показаний, добавила судья.
Гособвинение просило суд приговорить Алексея Навального к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, а также к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.
Дело о мошенничестве в отношении Навального возбудили более года назад. По данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей.
Второй эпизод дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор за клевету на ветерана ВОВ. Дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.
В феврале прошлого года Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он должен был провести 2 года и 8 месяцев.
Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, он семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.
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