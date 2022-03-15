Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Гособвинение попросило Лефортовский суд столицы приговорить блогера Алексея Навального к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщает ТАСС.

Обвинение также попросило назначить Навальному штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Прокурор Надежда Тихонова, выступая в суде, заявила, что вина Навального в мошенничестве доказана.

"Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества", – сказала Тихонова.

Также она заявила, что высказывания обвиняемого на процессе по делу о клевете на ветерана дискредитировали судебную систему.

Тихонова подчеркнула, что декларируемые Навальным цели борьбы с коррупцией не выполнялись.

"Навальный не занимался борьбой с коррупцией, он только дискредитировал власть и шел на преступления сознательно, движимый чувством собственной исключительности", – подчеркнула прокурор.

Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Дело о мошенничестве возбудили более года назад. По данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей.

Второй эпизод дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор за клевету на ветерана ВОВ. Дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.

Ранее Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, он семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.