Путин заявил об отсутствии доказательств отравления Навального

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Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что материалов, которые подтверждают отравление Алексея Навального, нет.

"Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ – ноль", – сказал президент, добавив, что нужно перевернуть страницу, касающуюся этого вопроса.

Также президент напомнил, что Навальный отбывает наказание не за политическую деятельность, а за уголовные преступления.

"Не надо совершать преступлений и прикрываться политикой", – подчеркнул Путин.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд столицы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок продлили на год.

Позднее Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". 29 декабря 2020 года УФСИН по Москве объявило его в розыск. Задержали Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок.