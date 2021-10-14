Путин прокомментировал условия содержания Навального в колонии

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда
Владимир Путин согласился с высказыванием журналистки CNBC о том, что Алексей Навальный находится не в самых лучших условиях в колонии, однако подчеркнул, что власти России никого не собираются ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон.
"Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Накануне президент РФ подчеркнул, что Навального осудили не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе против иностранных предпринимателей, работающих в России.
Путин заключил, что не следует добиваться экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью и злоупотребляя доверием общества.
Ранее Навального обвинили в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" он уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.
Спустя месяц Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и проходит восстановительные процедуры, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.
Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
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