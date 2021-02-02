В Мосгорсуде проходит заседание по вопросу о замене условного срока Навальному

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Симоновский суд Москвы в выездном формате начал заседание о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный срок в здании Мосгорсуда.
Интересы Навального представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, он сам участвует в заседании, находясь в "аквариуме". В зале также присутствуют супруга Навального Юлия и журналисты.
Навального обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.
Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он находился на лечении.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.
До этого в отношении Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела – о хищениях в компании "Кировлес". В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.
В связи с заседанием на нескольких улицах на востоке Москвы ограничили движение транспорта. Нельзя проехать по участку 3-й улицы Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917) и по части 1-й улицы Бухвостова (от 3-й улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова), о снятии перекрытия станет известно позднее.
Кроме того, скорректированы маршруты общественного транспорта в том же районе. По требованию полиции изменены пути следования трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311.
В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному
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