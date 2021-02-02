На нескольких улицах на востоке Москвы ограничили движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения движения введены на некоторых улицах на востоке Москвы по требованию полиции. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

С 9:00 вторника, 2 февраля, нельзя проехать по участку улицы 3-я Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917) и по части улицы 1-я Бухвостова (от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова).

Кроме того, с 00:00 текущего дня перекрыто движение по Проектируемому проезду 917, на отрезке от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Ранее в январе стало известно об ограничении движения в Багратионовском проезде и на Тучковской улице. Изменения связаны с проведением инженерных работ. Перекрытия будут вводиться поэтапно, а полностью ограничения снимут в марте 2021 года.