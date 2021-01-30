В центре Москвы 31 января изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.
Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.
До особого распоряжения полиции маршруты будут ходить:
№ А – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";
М1 – на двух участках: от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы;
М2 – от метро "Парк Победы" до гостиницы "Украина";
М3 – на двух участках: от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до Сада имени Баумана;
М5 – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская";
М6 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская";
М7 – от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская";
М8 – от Дангауэровки до метро "Таганская";
М9 – от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира";
М10 – от Лобненской улицы до метро "Маяковская";
М27 – от метро "Стахановская" до метро "Таганская",
Т13 – от ВДНХ до Самотечной площади;
Т25 – от проспекта Буденного до Сада имени Баумана;
№ 15 – от ВДНХ до метро "Маяковская";
№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;
№ 38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади;
№ 101 – от ДС "Мегаспорт" до Тверской Заставы;
№ 122 – от метро "Сокольники" до метро "Красные Ворота";
№ 144 – от метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник";
№ 156 – от Нагатинского Затона до метро "Таганская";
№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы;
№ 255 – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";
№ 904 – от четвертого микрорайона Митина до Тверской Заставы;
№ С43 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".
Ранее сообщалось, что власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.
Также говорилось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.
В воскресенье в центре Москвы ограничат пешеходное движение
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