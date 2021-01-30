В центре Москвы 31 января изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

До особого распоряжения полиции маршруты будут ходить:

№ А – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";

М1 – на двух участках: от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы;

М2 – от метро "Парк Победы" до гостиницы "Украина";

М3 – на двух участках: от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до Сада имени Баумана;

М5 – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская";

М6 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская";

М7 – от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская";

М8 – от Дангауэровки до метро "Таганская";

М9 – от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира";

М10 – от Лобненской улицы до метро "Маяковская";

М27 – от метро "Стахановская" до метро "Таганская",

Т13 – от ВДНХ до Самотечной площади;

Т25 – от проспекта Буденного до Сада имени Баумана;

№ 15 – от ВДНХ до метро "Маяковская";

№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;

№ 38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади;

№ 101 – от ДС "Мегаспорт" до Тверской Заставы;

№ 122 – от метро "Сокольники" до метро "Красные Ворота";

№ 144 – от метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник";

№ 156 – от Нагатинского Затона до метро "Таганская";

№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы;

№ 255 – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";

№ 904 – от четвертого микрорайона Митина до Тверской Заставы;

№ С43 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".

Ранее сообщалось, что власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.

Также говорилось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.

