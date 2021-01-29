В ЦАО 31 января введут ограничения из-за призывов на незаконный митинг

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В центре Москвы введут ограничения для передвижения пешеходов из-за призывов к участию в несогласованных акциях 31 января. Об этом сообщили в ГУ МВД.

"С 08:00 на вход и выход будут закрыты станции метро "Охотный ряд", "Лубянка", "Александровский сад", "Кузнецкий мост", "Театральная", "Китай-город", "Площадь Революции". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", – говорится в сообщении.

Полиция предупреждает о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.

Ранее в МВД предупредили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках.

Известно, что в результате прошедшей 23 января в Москве незаконной акции в городские суды поступили 1 608 дел об административных правонарушениях.

В течение недели были арестованы 154 человека по статье 19.3 КоАП и 131 – по статье 20.2. Также в столице оштрафовали 354 человека по статье 19.3 КоАП и 352 – по статье 20.2.