Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности участников несогласованных акций 30–31 января.

Также в ведомстве потребовали ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные.

"В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесены требования ограничить доступ к противоправной информации. Лица, которые призывают к незаконным действиям, получат предостережения о недопустимости нарушения закона", – сообщили в ГП.

В ведомстве напомнили, что провокации и попытки насильственных действий в ходе акций могут привести к уголовной ответственности. Там также сообщили о недопустимости вовлечения детей в данные акции.

В результате прошедшей 23 января в столице незаконной акции за неделю в столичные суды поступило 1 608 дел об административных правонарушениях. Также сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время данных мероприятий в разных регионах России.