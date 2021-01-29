Столичные суды получили 1 608 дел в отношении участников незаконной акции 23 января

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За неделю в столичные суды поступило 1 608 дел об административных правонарушениях, совершенных в ходе несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"В московские суды за неделю поступило 1 608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с несогласованным публичным мероприятием 23 января в Москве: 41 дело по статье 19.3 КоАП РФ и 1 567 дел по статье 20.2 КоАП РФ", – заявили в суде.

Также уточняется, что в течение недели были арестованы 154 человека по статье 19.3 КоАП и 131 – по статье 20.2. Кроме того, в столице оштрафовали 354 человека по статье статье 19.3 КоАП и 352 – по статье 20.2.

Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.