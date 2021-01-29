В Москве более 170 родителей привлекли за участие детей в митинге 23 января

Фото: Москва 24/Гавриил Григоров

Правоохранительные органы составили протоколы в отношении 173 родителей, дети которых принимали участие в несогласованной акции в столице 23 января.

Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"На данный момент ко мне никто из родителей по этому поводу не обращался. Но я слежу за ситуацией и готова помочь при необходимости", – сказала омбудсмен.

Ранее Ярославская заявила о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции и призвала родителей провести с детьми разъяснительную работу.

28 января Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий.

Всего СК после незаконных акций по всей России возбудил 21 уголовное дело. 23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества.