Блогеру Лакееву предъявили обвинения по двум статьям

Фото: СК РФ

Следственные органы предъявили обвинение блогеру Константину Лакееву по делу о повреждении автомобиля спецслужб во время несанкционированной акции в столице.

Как сообщила Агентству "Москва" адвокат Татьяна Окушко, ему вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ) и хулиганство (статья 213 УК РФ).

В настоящее время обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Лакеев был задержан накануне в доме, где несколько блогеров записывали ролики для соцсети TikTok.

На допросе блогер рассказал, что кидал в автомобиль на Цветном бульваре снег и несколько раз пнул его. Он раскаялся в содеянном и принес извинения госслужащим и полицейским.

Также 27 января за нападение на омоновца на Страстном бульваре был задержан мужчина 1984 года рождения. Всего СК после незаконных акций 23 января возбудил 21 уголовное дело.