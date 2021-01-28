СК завел дело на Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января, сообщает пресс-служба СК.

Ранее следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни.

В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий.

Также прокуратура выдала предостережения шести гражданам, призывающим выйти на улицы Москвы 31 января.

Накануне СК возбудил 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.

23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны. Некоторым уже предъявили обвинение.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.