Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в незаконной акции 31 января

16:41
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Участвовать в несогласованной акции, проведение которой планируется 31 января в Москве, не стоит, заявила столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
По ее словам, данные действия станут нарушением закона.
"Хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены", – приводит РИА Новости слова Потяевой.
Она отметила, что уполномоченный по правам человека будет дежурить на всех площадках города в этот день и в случае необходимости вмешиваться в конфликтные ситуации. По ее словам, он также будет контролировать процессы задержания, следя за тем, чтобы соблюдались все права.
"Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона и не призывая других людей, которые, может, не в полной мере знакомы с законом, нарушать его", – подчеркнула столичный омбудсмен.
В результате прошедшей 23 января в столице незаконной акции за неделю в столичные суды поступило 1 608 дел об административных правонарушениях. Также сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время данных мероприятий в разных регионах России.
"Московский патруль": нарушителей порядка на незаконных акциях в Москве ждет суд
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