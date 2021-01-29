СК заочно предъявил обвинение Волкову за вовлечение подростков в противоправные действия

14:42
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Следствие заочно предъявило обвинение Леониду Волкову за вовлечение подростков в незаконные акции. Он объявлен в розыск. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого", – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Волкова по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий". В ходе расследования дела следователи обнаружили видео, на которых обвиняемый призывает принять участие в незаконных акциях.
Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.
О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.
Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявляли в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.
"Московский патруль": нарушителей порядка на незаконных акциях в Москве ждет суд
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