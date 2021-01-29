Еще один обвиняемый в нападении на росгвардейца арестован до 28 марта

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Еще один обвиняемый в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов Валерий Евсин заключен под стражу. Решение вынес Пресненский районный суд, передает его пресс-служба.

"Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 марта 2021 года", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Адвокат Евсина Максим Пашков отметил, что подзащитного обвиняют в том, что он бросил заграждение в сотрудника Росгвардии. Правоохранители выяснили это, изучив одну из видеозаписей несанкционированной акции 23 января.

Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

Также стало известно, что за неделю в столичные суды поступило 1 608 дел об административных правонарушениях.

