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МВД призывает воздержаться от участия в незаконных акциях 31 января. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сейчас возрастает риск провокаций со стороны организаторов несогласованных акций. МВД призывает воздержаться от участия в них. Ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Также рекомендуем предостеречь от участия в них несовершеннолетних", – сказала она.

Ранее в МВД предупредили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках.

Известно, что в результате прошедшей 23 января в Москве незаконной акции в городские суды поступили 1 608 дел об административных правонарушениях.

В течение недели были арестованы 154 человека по статье 19.3 КоАП и 131 – по статье 20.2. Также в столице оштрафовали 354 человека по статье 19.3 КоАП и 352 – по статье 20.2.