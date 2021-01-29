МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

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В МВД предупредили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, об административной и уголовной ответственности", – говорится в публикации ведомства в Instagram.

Отмечается, что участников незаконных акций могут привлечь к ответственности по статье о нарушении порядка проведения митинга в том случае, если протестующие создадут помехи движению транспорта или функционированию социальной инфраструктуры. Также ответственность грозит за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах.

Уточняется, что за это может грозить до 15 суток административного ареста, а при повторном нарушении – до 30 суток.

Также в МВД добавили, что за организацию массовых беспорядков, участие в них и оказание вооруженного сопротивления протестующим грозит уголовная ответственность по статье 212 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в результате прошедшей 23 января в Москве незаконной акции в городские суды поступили 1 608 дел об административных правонарушениях.