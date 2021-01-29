Часть кафе и магазинов в центре столицы 31 января закроют

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Власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть, заявил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Действительно, в центре Москвы в это воскресенье будут закрыты кафе и рестораны, а также предприятия торговли", – сообщил он. По словам Немерюка, в центре столицы с 9:00 до 23:00 ограничат продажу алкоголя.

Купить алкоголь в стеклянной таре на получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.

Ранее говорилось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.