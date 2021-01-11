Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:01

В Багратионовском проезде и на Тучковской улице ограничат движение с января по март

город перекрытия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Багратионовском проезде и на Тучковской улице с января по март ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, ограничения связаны с проведением инженерных работ в Багратионовском проезде.

С 13 января по 15 февраля вводятся круглосуточные ограничения в Багратионовском проезде в районе дома 7, корпуса 1.

На Тучковской улице в районе дома 4 ограничения введут с 13 января по 13 февраля.

С 14 февраля по 2 марта ограничения будут действовать на пересечении Тучковской улицы и Багратионовского проезда.

В период с 4 по 20 марта ограничения введут в Багратионовском проезде в районе дома 1А, корпуса 1. А с 21 по 31 марта они будут действовать в Багратионовском проезде в районе дома 6.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Доватора в ЦАО Москвы ограничено движение транспорта по 20 февраля. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях.

Кроме того, по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода ограничили движение транспорта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать