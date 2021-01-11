В Багратионовском проезде и на Тучковской улице ограничат движение с января по март

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Багратионовском проезде и на Тучковской улице с января по март ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, ограничения связаны с проведением инженерных работ в Багратионовском проезде.

С 13 января по 15 февраля вводятся круглосуточные ограничения в Багратионовском проезде в районе дома 7, корпуса 1.

На Тучковской улице в районе дома 4 ограничения введут с 13 января по 13 февраля.

С 14 февраля по 2 марта ограничения будут действовать на пересечении Тучковской улицы и Багратионовского проезда.

В период с 4 по 20 марта ограничения введут в Багратионовском проезде в районе дома 1А, корпуса 1. А с 21 по 31 марта они будут действовать в Багратионовском проезде в районе дома 6.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Доватора в ЦАО Москвы ограничено движение транспорта по 20 февраля. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях.

Кроме того, по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода ограничили движение транспорта.

