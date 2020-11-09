Движение на участке улицы Барклая перекроют до марта 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Перекрытие будет действовать от улицы Неверовского, дома 9, до улицы Барклая, дома 5, корпуса 4.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября до 20 апреля 2021 года ограничат движение по участку Лубянского проезда. Это связано с проведением ремонтных работ у Политехнического музея.

Также с 1 ноября по 25 декабря ограничили движение транспорта на участке Болотной набережной. Там будут вестись строительные работы.