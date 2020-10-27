Движение на участке ТТК будет ограничено до 20 декабря

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение на участке Третьего транспортного кольца будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Речь идет об участке в районе пересечения с Комсомольским проспектом. Движение будет ограничено с 30 октября по 20 декабря.

Фото: департамент транспорта Москвы

Ранее стало известно об ограничении движения в районе Семеновской набережной до 15 октября 2022 года. Оно связано со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Также движение ограничили на нескольких участках Варшавского шоссе до 1 сентября 2021 года. Причиной ограничений стала реконструкция инженерных сетей.