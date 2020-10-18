На Варшавском шоссе частично перекрыли движение до 1 сентября 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на нескольких участках Варшавского шоссе в столице ограничили и полностью перекрыли в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Перекрытия и ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Варшавском шоссе действуют с 12 октября 2020 года по 1 сентября 2021 года на нескольких участках", – объявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
С 12 по 30 октября 2020 года остаются в силе ограничения на двух участках. Движение полностью перекроют на местном проезде в районе дома 21, корпус 1, строение 1 по улице Кировоградская. Аналогично поступят с местным проездом в районе дома 146б по Варшавскому шоссе.
Частичные ограничения введут на шести участках Варшавского шоссе. По 30 октября таковое будет действовать по местному проезду в районе дома 144б, корпус 2, строение 2. Также с 12 по 30 октября ограничен будет проезд от дома 142, корпуса 2 до дома 142, корпус 1 и местному проезду в районе дома 15, строение 2 по улице Кировоградская.
С 30 октября 2020 года по 1 августа 2021 года будет ограничено движение по дублеру Варшавского шоссе от дома 150 до дома 148а. Еще одно перекрытие – на участке дублера от дома 144 корпус 1 до дома 142, корпус 2. Оно будет действовать с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.
Наконец, с 1 августа по 1 сентября 2021 года вводится круглосуточное ограничение на одной из трех полос дублера шоссе в районе дома 21, корпус 1, строение 2 по улице Кировоградская.
Ранее сообщалось, что на участке моста Лужники ограничат движение до 20 октября. В информационном центре транспортного комплекса Москвы объяснили, что это необходимо для капитального ремонта.
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