В Москве изменится время работы автобуса №444

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Время работы автобуса маршрута №444 изменится в конце месяца. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"С 26 октября меняется время работы маршрута автобуса №444", – рассказали в компании-перевозчике.

Продолжительность работы маршрута увеличится.

В "Могортрансе" рассказали, что от конечной у станции метро "Теплый Стан" автобусы будут отправляться с 5:00 до 22:00 (вместо 5:21 – 20:30). При движении от улицы Академика Варги автобусы будут следовать с 5:11 до 22:11 (вместо 5:32 – 20:43).

Ранее стало известно, что в трех округах Москвы частично изменятся маршруты автобусов. Ознакомиться с ними можно здесь, будут затронуты как традиционные автобусы, так и электробусы.

