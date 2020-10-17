На западе Москвы запустили электробусы на маршрут № 205

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На маршрут № 205, который реализовывается на западе Москвы, выпустили электробусы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что данный маршрут станет 37–м в городе.

"Трасса маршрута тоже изменилась – теперь он идет от совхоза "Заречье" до Киевского вокзала через Можайское шоссе, Кутузовский проспект и набережную Тараса Шевченко", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что благодаря данному маршруту пассажиров будут доставлять быстрее в трех районах города.

Ранее говорилось, что автобусный парк на 300 мест для хранения и технической эксплуатации электробусов планируется построить в селе Красная Пахра в ТиНАО. На участке, помимо открытых стоянок, разместят производственный и административно-бытовой корпуса.

