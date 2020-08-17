Электробусный маршрут т83 начал работать на три часа дольше – Собянин

Фото: twitter.com/MosSobyanin

В Москве электробусный маршрут т83 начал работать на три часа дольше, сообщил Сергей Собянин.

"Т83 – самый популярный электробусный маршрут в Москве – 1,7 миллиона пассажиров с начала года. Он идет от улицы Уссурийской до станции "Преображенская площадь", связывая восточные районы с Мосметро и МЦК", – написал Собянин в Twitter.

Глава города отметил, что электробус с быстрой зарядкой является одним из самых эффективных в мире по технической надежности, стоимости и комфортности транспортом.

"Сейчас у нас свыше 450 машин, до конца года получим еще более 100, а в начале 2021 года ждем на тестирование электробус с особо большой вместимостью – с "гармошкой", – подчеркнул Собянин.

Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. В начале июля на улицы города вышел 400-й электробус.

Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

Ранее электробусы начали работать на маршруте № 789. Они курсируют через Холмогорскую улицу, Ярославское шоссе и проезд Серебрякова.

