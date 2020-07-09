Новый электробус-гармошка появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве появится новый низкопольный электробус-гармошка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Мы формируем технические требования для производителей, чтобы парк Мосгортранса соответствовал всем пожеланиям москвичей. Одна из наших основных задач – сделать поездки максимально комфортными и безопасными, чтобы люди больше пользовались городским транспортом", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробус будет оснащен системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, также в транспорте оборудуют USB-разъемы для зарядки телефонов.

Отмечается, что каждый желающий сможет высказать свои пожелания и предложения по реализации проекта, прислав их на почту electrobus@mosgortrans.ru. В ближайшее время Мосгортранс опубликует на сайте технические требования. Предложения принимаются до 20 июля.

Ранее сообщалось, что электробусы запустили на 28-м маршруте в столице. Маршрут связывает три района – Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк. Электробусы проследуют от улицы Беловежской через Сколковское шоссе (в обратном направлении – через Вяземскую улицу) и Можайское шоссе.

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Кроме того, данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров и предоставляет дополнительные услуги в виде зарядки для гаджетов и медиаэкранов.

